Брифинг о ситуации на топливном рынке в Башкортостане – в прямом эфире на БСТ. Что происходит на заправках республики? Очереди становятся меньше, но постоять приходится.
Поставки бензина с заводов увеличили, однако спрос большой. Почему нельзя заправляться в канистры? Как решили вопрос со спецслужбами? Хватит ли топлива всем?
На эти и другие вопросы в прямом эфире ответит руководитель республиканского штаба по урегулированию ситуации с топливом, заместитель премьер-министра Правительства Башкортостана Александр Шельдяев во вторник, 30 июня, в 15:00 в прямом эфире телеканала БСТ. Не пропустите!