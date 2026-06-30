На эти и другие вопросы в прямом эфире ответит руководитель республиканского штаба по урегулированию ситуации с топливом, заместитель премьер-министра Правительства Башкортостана Александр Шельдяев во вторник, 30 июня, в 15:00 в прямом эфире телеканала БСТ. Не пропустите!