В Стерлитамакском районе на территории особой экономической зоны «Алга» дан старт строительству нового инвестпроекта. В церемонии открытия принял участие Глава Башкортостана. Речь идет о заводе по производству автоклавного газобетона и сухих строительных смесей.

Объем вложений составляет почти 4 миллиарда рублей. По словам руководителя предприятия, продукция будет уникальной в России. После завершения строительства и выхода предприятия на работу в полную мощность годового выпуска продукции хватит на строительство 2,5 млн квадратных метров.