Новый рекорд. Уфимский медицинский колледж впервые выпустил 800 новоиспеченных специалистов. Из-за столь большого числа вручение дипломов пришлось растянуть на два дня. Сначала в два потока документ о среднем профессиональном образовании получили медсестры и медбратья. Дипломы им вручали директор колледжа и представители регионального Минздрава.

Кто-то уже определился с будущим местом работы, а кто-то готовится к получению высшего образования. Сегодня дипломы вручат фельдшерам, фармацевтам и лаборантам. Нынешний выпуск должен помочь в решении вопроса с дефицитом кадров, отмечает руководство колледжа. Есть и спрос на медицинское образование, к тому же властями региона предприняты меры для увеличения количества студентов. В том числе и за счет повышения числа квот.