В Башкирии «индекс окрошки» вырос почти на 10%

Погода, может быть, и не для окрошки, но повод обсудить холодный суп с точки зрения стоимости есть. За основу берем цены продуктов, которые необходимы для приготовления. «Индекс окрошки» в Башкортостане вырос почти на 10%. Сколько теперь стоит приготовить сезонное блюдо на семью и почему цены ползут вверх?

За окном едва ли не +15 градусов, но это не повод отказываться от окрошки – в июне все равно актуальнее, чем в декабре. Ингредиенты холодного супа можно варьировать: кто-то предпочитает колбасу, другие –говядину, третьи – курицу. А вот овощи, конечно, не исключить. Картофель, редис, огурцы.

Этим летом стоимость окрошки не такая и крошечная, подсчитали аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Если один продукт стал дешевле, то другой кратно увеличился. К примеру, стоимость килограмма картофеля снизилась за год на 25% до 64 руб., а вот литр кваса подорожал на 12%, до 135 руб., за колбасу тоже придется заплатить больше, как и за пучок лука, огурцы, редис и яйца. Хотя продавцы говорят об обратном.

Прошлогодние цены почти такие же остались, изменения можете есть, но не ощутимые. продавец

Ощутимость зависит от кошелька, но, по данным экспертов аналитического центра «Чек Индекс», средняя стоимость стандартного продуктового набора на классическую окрошку на квасе на четырех жителей Башкортостана достигла 744 рублей. По сравнению с прошлогодним периодом зафиксировано увеличение показателя на 9%. Причем местные эксперты основной рост связывают именно с подорожавшим картофелем.

Рост индекса окрошки – результат общих инфляционных процессов. Возьмем тот же картофель, цены выросли из-за низкого урожая в прошлом году. Кроме того, увеличились расходы на логистику компаний, производящих окрошечные продукты. Эффект от изменений мы видим сегодня в ценах в магазинах. Рустем Ахунов, доктор экономических наук