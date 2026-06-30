В Башкирском театре оперы и балета поставили «Конек-Горбунок» по Щедрину. Напомним, спектакль существует и во втором варианте – на музыку Пуня. Однако в Уфе решили пойти по советскому пути – балет по Щедрину имеет серьезную историю: он ставился и в Большом театре, и в Мариинском, а главные партии исполняли и Майя Плисецкая, и Васильев.
И сейчас, по сути, продолжаются традиции большого советского балета. Основная сложность была связано с полетами Конька-Горбунка. Спектакль уже ставили в Уфе несколько лет назад, тогда героев сказки поместили в советскую эпоху. Но сейчас постановку изменили. Отказались от джинсов и майки, чтобы вернуться к классике.