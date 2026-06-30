В Башкирском театре оперы и балета поставили «Конек-Горбунок» по Щедрину. Напомним, спектакль существует и во втором варианте – на музыку Пуня. Однако в Уфе решили пойти по советскому пути – балет по Щедрину имеет серьезную историю: он ставился и в Большом театре, и в Мариинском, а главные партии исполняли и Майя Плисецкая, и Васильев.