В Караидельском районе деревня Новоянсаитово отметила необычный юбилей – 70 лет со дня переселения. В 1956 году именно сюда переселили жителей близлежащих населённых пунктов из-за строительства Павловской гидроэлектростанции. Поводом для праздника стала не только знаменательная дата, но и открытие нового колодца.
Восстановить его решили сами жители при поддержке молодёжи, которая не уехала из села, а осталась на малой родине. К празднику присоединились и те, кто приезжает к родителям лишь наездами. Самые юные участники за две недели выучили вокальные и танцевальные номера, чтобы порадовать земляков.
Открытие колодца стало праздником для всей деревни. Жители говорят: теперь у Новоянсаитово есть не только история, но и символ – источник живой воды, который объединил несколько поколений.