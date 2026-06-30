Для городского жителя это, может быть, и обыденность, не так интересно, но для деревенских жителей важно, есть ли в селе колодец, из которого можно набрать воды, если вдруг сломался водопровод. Если есть колодец в деревне, значит, есть жизнь.

Ильмира Асадуллина