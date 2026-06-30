В Караидельском районе открыли восстановленный колодец

В Караидельском районе деревня Новоянсаитово отметила необычный юбилей – 70 лет со дня переселения. В 1956 году именно сюда переселили жителей близлежащих населённых пунктов из-за строительства Павловской гидроэлектростанции. Поводом для праздника стала не только знаменательная дата, но и открытие нового колодца.

Восстановить его решили сами жители при поддержке молодёжи, которая не уехала из села, а осталась на малой родине. К празднику присоединились и те, кто приезжает к родителям лишь наездами. Самые юные участники за две недели выучили вокальные и танцевальные номера, чтобы порадовать земляков.

Для городского жителя это, может быть, и обыденность, не так интересно, но для деревенских жителей важно, есть ли в селе колодец, из которого можно набрать воды, если вдруг сломался водопровод. Если есть колодец в деревне, значит, есть жизнь.

Ильмира Асадуллина

Открытие колодца стало праздником для всей деревни. Жители говорят: теперь у Новоянсаитово есть не только история, но и символ – источник живой воды, который объединил несколько поколений.

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