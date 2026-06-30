В Башкирии семья с четырьмя детьми спасалась из пожара

В Башкирии семья с четырьмя детьми спасалась из пожара

30 июня в Белорецке помощь пожарных потребовалась многодетной семье. Об этом рассказали в МЧС.

Фото №1 - В Башкирии семья с четырьмя детьми спасалась из пожара

Напомним, в переулке Пуховский огнём охватило территорию частного дома. Родители и четыре ребёнка в этот момент спали. Огонь быстро перекинулся на сам дом. К счастью, хозяйка семейства проснулась от шума и успела эвакуировать всю семью. В этот момент дым добрался до пожарного извещателя, который подал сигнал.

Огонь ликвидировали. Пострадавших нет. Семье временно придётся пожить у бабушки.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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