В Башкирии семья с четырьмя детьми спасалась из пожара

30 июня в Белорецке помощь пожарных потребовалась многодетной семье. Об этом рассказали в МЧС.
Напомним, в переулке Пуховский огнём охватило территорию частного дома. Родители и четыре ребёнка в этот момент спали. Огонь быстро перекинулся на сам дом. К счастью, хозяйка семейства проснулась от шума и успела эвакуировать всю семью. В этот момент дым добрался до пожарного извещателя, который подал сигнал.
Огонь ликвидировали. Пострадавших нет. Семье временно придётся пожить у бабушки.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.