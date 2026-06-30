В Башкирии поздравили семью с рождением двойни

История Роберта и Мальвины – это пример того, как судьба сводит людей. Роберт приехал в Благовещенск из Мишкинского района, чтобы получить образование в педагогическом колледже. Мальвина же родом из Бураевского района, и ее путь к Благовещенску лежал через Бирск, куда она отправилась учиться. Но именно здесь, в Благовещенске, они нашли друг друга и решили строить свою совместную жизнь. Сегодня Роберт трудится на арматурном заводе, а Мальвина работает в магазине.

Владимир Спеле, председатель Госкомюстиции РБ