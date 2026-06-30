Ситуация на топливном рынке в Башкирии: ответы на главные вопросы



Очереди на заправках республики становятся, но постоять водителям всё еще приходится. Что происходит на топливном рынке Башкирии?

В рамках специального брифинга в прямом эфире на телеканале БСТ на эти и другие вопросы ответил руководитель штаба по урегулированию ситуации с топливом, вице-премьер регионального кабмина Александр Шельдяев.

Возникают перебои поставок на АЗС. Почему нельзя сработать на опережение?

Сегодня в регионе много частных АЗС. Они работают по нефтетрейдингу. Чтобы успеть завезти эти бензовозы, на АЗС “Башнефти” происходит чуть больше “плечо”, поэтому где-то может не хватать топлива. Степень развоза с ними мы отрабатываем с Минтрансом, чтобы частные перевозчики могли подключиться к развозу.

Еще 3 дня назад на заправках “Башнефти” было определенное количество машин, сегодня их уже в 3 раза меньше. Чем это обусловлено?

Если говорить о пике в пятницу и субботу, когда на заправках стояло по 800 машин, люди покупали бензин впрок. Они делали то, что не нужно делать. Созданный оперативный штаб как раз и принял решение о запрете на канистры, а запрет на количество топлива - внутренний документ каждой АЗС. Заправка в не стандартизированную тару - это небезопасно. Хранить на балконах и гаражах - противозаконно.

Как заправляться экстренным службам?

Ограничений для экстренных служб проблем нет. Для физических лиц на “Лукойле” пока топлива нет, но для юридических лиц, экстренных служб проблем нет. На сегодняшний день были случаи в трех районах, но эти задачи сейчас решены.

Что происходит с водителями, которые нарушают запреты?

По Уфе работают несколько групп Центра общественной безопасности. Заливать бензин в тару запрещено по всей территории России. Если человек заправляется в канистру, это нарушение общественного порядка. Значит, к водителю применяются необходимые меры. К счастью, в единичных случаях водители все понимают.

Как заправляют школьные автобусы, пожарных, скорую помощь?

Все, кто работает по договорам - у них проблем. На каждой АЗС для таких организаций есть резервный запас топлива.

Что делать районам, в которых нет АЗС “Башнефти”?

Ни в одном районе нет такого, чтобы не работала ни одна станция. Власти на связи со всеми главами районов и городов.

Что с “Лукойлом”, возобновится ли работа?

По Уфе определены 8 заправок, которые критичны - они должны работать. Сейчас на них есть ограничение по топливу: 50 литров - дизель и 30 литров - бензин.

Почему поднялись цены на некоторых АЗС? Понизятся ли они после ажиотажа?

Действительно, некоторые АЗС подняли цены, потому что нефтетрейдеры продали им топливо по цене выше. Идет совместная работа с ФАС, поэтому частные компании должны пойти навстречу.

Как водителям можно перекусить на заправках в эти дни?

Операторы станций предлагают после заправок отогнать машину, чтобы перекусить. Работники прежде всего работают для жителей в полном режиме. Чтобы ускорять прохождение очереди, многие жители стараются отгонять автомобили сами от колонки и только потом идти за кофе и едой.

Возможно ли то, что бензин останется только для госорганов?

Эта неверная информация. На сегодня в отдаленных районах есть резерв топлива для экстренных служб, но физические лица без топлива не останутся.

Что будет с топливом, если будет перенасыщение рынка?

Пока заводы работают на всю страну. Когда будет перенасыщение - значит, заводы начнут работать на экспорт.

Топлива хватит всем?

Да. Над этим работает оперативный штаб, в который входят представители всем крупных заправочных станций. А это 410 АЗС, не принимая во внимание газовые станции. Если вместе с ними, то больше 500.

Ажиотаж сейчас спадает. Что нужно, чтобы такое не повторилось?

Необходимо объяснять жителям, что впрок заправляться не нужно. Даже с ограничением в 30 литров можно ездить целый день.

Что будет с маленькими заправками, которые сейчас закрыты?

Сейчас заправки открываются, когда приходит топливо. Власти совместно с “Башнефтью” отрабатывают механизм отпуска бензина таким станциям.

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