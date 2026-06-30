Сегодня важное событие для нашей республики. Мы даём старт созданию очень нужного производства. Отрадно, что в непростых условиях экономика Башкортостана остаётся привлекательной для инвестиций. Мы создали все условия для комфортной деятельности резидентов особой экономической зоны «Алга», которая дважды признавалась самой динамично развивающейся ОЭЗ России. Благодарю компанию «ЭКОПРОМСТРОЙ» за решение работать в нашей республике. Надеюсь, что уже в следующем году новое предприятие даст свою первую продукцию для наших строителей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан