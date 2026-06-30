В Стерлитамакском районе начинается строительство первого в стране завода по производству стройматериалов. Речь идет об автоклавном газобетоне и сухих смесях. В торжественной церемонии принял участие Глава Башкортостана.
Стоимость проекта, расположенного в особой экономической зоне «Алга», – почти 4 миллиарда рублей. Планируемая мощность будущего предприятия составит 400 тысяч кубометров газобетона в год. Этого объема хватит для строительства 2,5 млн квадратных метров жилья и социальных объектов. Первую продукцию предприятие получит летом 2027-го.
Особая экономическая зона выбрана местом расположения завода неслучайно. По словам Радия Хабирова, по итогам прошлого года «Алга» заняла третье место в России по динамике развития. Здесь также созданы комфортные условия для бизнеса.
В районе активно развивается не только крупный, но и малый бизнес. Особое внимание при этом уделяется развитию туризма. И это неслучайно. Муниципалитет уже в числе лидеров по придорожному сервису. Подробный репортаж по итогам рабочей поездки Главы Башкортостана в Стерлитамакский район смотрите в следующих выпусках новостей на телеканале БСТ.