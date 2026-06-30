Радий Хабиров дал старт строительству завода по производству газобетона

В Стерлитамакском районе начинается строительство первого в стране завода по производству стройматериалов. Речь идет об автоклавном газобетоне и сухих смесях. В торжественной церемонии принял участие Глава Башкортостана.

Стоимость проекта, расположенного в особой экономической зоне «Алга», – почти 4 миллиарда рублей. Планируемая мощность будущего предприятия составит 400 тысяч кубометров газобетона в год. Этого объема хватит для строительства 2,5 млн квадратных метров жилья и социальных объектов. Первую продукцию предприятие получит летом 2027-го.

Особая экономическая зона выбрана местом расположения завода неслучайно. По словам Радия Хабирова, по итогам прошлого года «Алга» заняла третье место в России по динамике развития. Здесь также созданы комфортные условия для бизнеса.

Сегодня важное событие для нашей республики. Мы даём старт созданию очень нужного производства. Отрадно, что в непростых условиях экономика Башкортостана остаётся привлекательной для инвестиций. Мы создали все условия для комфортной деятельности резидентов особой экономической зоны «Алга», которая дважды признавалась самой динамично развивающейся ОЭЗ России. Благодарю компанию «ЭКОПРОМСТРОЙ» за решение работать в нашей республике. Надеюсь, что уже в следующем году новое предприятие даст свою первую продукцию для наших строителей.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В районе активно развивается не только крупный, но и малый бизнес. Особое внимание при этом уделяется развитию туризма. И это неслучайно. Муниципалитет уже в числе лидеров по придорожному сервису. Подробный репортаж по итогам рабочей поездки Главы Башкортостана в Стерлитамакский район смотрите в следующих выпусках новостей на телеканале БСТ.

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