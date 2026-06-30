Сегодня на телеканале БСТ прошел брифинг, посвященный теме ажиотажа вокруг топлива. В прямом эфире на вопросы об очередях на заправках и ситуации с бензином отвечал вице-премьер Правительства Башкортостана и руководитель республиканского штаба по урегулированию ситуации с топливом Александр Шельдяев.

Для экстренных и спецслужб всегда имеется топливо на АЗС. Было отмечено, что ажиотаж спадает, а запасливые любители канистр могут стать фигурантами уголовного дела, если хранимое в гараже или дома топливо загорится. Есть и другие меры. Подробнее – в наше видео.