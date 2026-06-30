В Уфе для большегрузов ограничат движение по двум мостам

С 1 июля большегрузам ограничат движение по Затонскому и Демскому мостам. Речь идет о грузовом транспорте весом более 3,5 тонны, кроме автобусов и спецмашин. По Демскому мосту проезд запрещен полностью, а вот в затонском направлении большегрузы могут проехать только по новой конструкции. Старый мост – в предаварийном состоянии.

Мостовому переходу более полувека. Ремонт требуется по причине его износа и неудовлетворительного состояния. Если водитель большегруза после ввода ограничения нарушил правила дорожного движения и поедет на запрещающий знак, то ему светит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Состояние моста инженеры признали предаварийным: конструкция просела, выяснили специалисты. Глава Башкортостана поручил немедленно принимать решение и думать над ремонтом объекта.

Вариантов пять смотрели. Мы сейчас придем к коллапсу небольшому, но его придется закрывать. Надо принимать решение. Давайте сами приступать и начнем эту работу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Движение для грузовиков весом свыше 10 тонн запретили по старому мосту ещё два года назад. Для этого выделили специальную полосу на новом – соседнем переходе, который возвели десять лет назад.

Фото №1 - В Уфе для большегрузов ограничат движение по двум мостам

Сейчас новый Затонский мост эксплуатируется в таком усиленном режиме по четыре полосы движения. При этом сам Затонский мост – и старый, и новый – они продолжают работать для легкого транспорта.

Альфия Рахматуллина, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы

Эксперты предложили временно закрыть движение в сторону Затона для большегрузов. Для этого специалисты установили дорожные знаки, которые пока запечатаны.

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В том числе указывающие рекомендуемые направления движения грузовых автомобилей. Это улицы Рихарда Зорге, имени города Галле и улица Пархоменко. С 1 июля распоряжение по ограничению движения будет до нового года, дальше будем продлевать, я думаю.

Динар Салимов, заместитель начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы

При этом никаких ограничений для въезда в столицу со стороны федеральной трассы М-7 нет. А вот по Дёмскому мосту для большегрузов запрещено движение в обоих направлениях. Поэтому водителям рекомендуют с 1 июля менять маршруты – в Дёмский район столицы через М-5, а въезжать в Затон по той же дороге и в направлении Миловского шоссе.

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