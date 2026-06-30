Республика выиграла гранты в двух федеральных конкурсах – «Регион для молодых» и «Регион добрых дел». Основная сумма – около 194 миллионов рублей – пойдет на создание и ремонт современных молодежных пространств, а также закупку оборудования. Еще более пяти миллионов направят на поддержку волонтеров. Средства выделят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Напомним, в Башкортостане проживает более 1 млн молодых людей – это почти треть населения региона. Республика по итогам прошлого года вошла в топ-3 федерального рейтинга субъектов страны по эффективности молодежной политики. В 2025 году республика уже побеждала в конкурсе «Регион добрых дел», получив субсидию на развитие волонтёрской инфраструктуры в Белокатайском и Салаватском районах, а также в Уфе и Сибае.