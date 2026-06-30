С начала сезона на водоёмах погибли 15 человек, в том числе двое детей. Большинство утонули в необорудованных местах. При этом только за две недели спасли 29 человек. В регионе откроют 475 мест отдыха и подготовят более 100 общественных спасателей. Муниципалитетам поручили усилить контроль за «дикими» пляжами.