Боец из Башкирии вынес раненых командиров из-под обстрела

Военнослужащий с позывным «Орел» из Благоварского района вновь приехал в отпуск с передовой. Сейчас он служит оператором БПЛА, а ранее был штурмовиком и пехотинцем.

«Орел» вырос в многодетной семье и был шестнадцатым ребенком, пишут в издании «Благоварские вести». Родители рано ушли из жизни, после чего мальчика направили в детский дом. Позже старшая сестра забрала брата к себе, в село Пришиб, и фактически стала для него самым близким человеком.

Он окончил Первомайскую среднюю школу, затем получил специальность механизатора широкого профиля в училище в Языково. После работы в сельском хозяйстве мужчина семь лет трудился вахтовым методом на Севере.

Когда началась спецоперация, он не сразу смог уйти на службу: дома подрастала маленькая дочь. Но решение уже было принято. В январе 2024 года, когда девочке исполнилось полтора года, мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на передовую.

После подготовки бойца перевели в операторы БПЛА. На его счету – десятки успешных вылетов. По словам «Орла», управление дроном в боевых условиях требует предельной концентрации, ведь за каждым решением стоят жизни сослуживцев.

Один из самых тяжелых эпизодов произошел во время штурма Авдеевки. В расположение подразделения попал танковый снаряд. Под завалами оказались заместитель командира роты и начальник снайперов. «Орёл» самостоятельно разбирал бетонные плиты и арматуру, вытащил раненых командиров, вынес их в безопасное место под обстрелом и принял командование подразделением на себя.

За проявленное мужество военнослужащий награжден медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших».

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).