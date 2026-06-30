Строительство завода и туризм: Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Стерлитамакский район

В Стерлитамакском районе начинается строительство первого в стране завода по производству стройматериалов. В торжественной церемонии принял участие Глава Башкортостана. Стоимость проекта, расположенного в особой экономической зоне «Алга», – почти четыре миллиарда рублей. Во время рабочей поездки по району Радий Хабиров обсудил и другие вопросы, в том числе развитие туризма и поддержку предпринимателей.

Ещё одним резидентом особой экономической зоны «Алга» стало акционерное общество «ЭКОПРОМСТРОЙ». Предприятие инвестирует 3 миллиарда 700 миллионов рублей в возведение современного завода по производству уникальных стройматериалов. Проект получил одобрение Инвесткомитета республики.

Особая экономическая зона выбрана местом расположения завода неслучайно. По словам Радия Хабирова, по итогам прошлого года «Алга» заняла третье место в России по динамике развития. Здесь также созданы комфортные условия для бизнеса.

Сегодня важное событие для нашей республики. Мы даём старт созданию очень нужного производства. Отрадно, что в непростых условиях экономика Башкортостана остаётся привлекательной для инвестиций. Мы создали все условия для комфортной деятельности резидентов особой экономической зоны «Алга», которая дважды признавалась самой динамично развивающейся ОЭЗ России. Благодарю компанию «ЭКОПРОМСТРОЙ» за решение работать в нашей республике. Надеюсь, что уже в следующем году новое предприятие даст свою первую продукцию для наших строителей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Планируемая мощность будущего предприятия составит 400 тысяч кубометров газобетона в год. Этого объёма хватит для строительства 2,5 млн квадратных метров жилья и социальных объектов. Первую продукцию предприятие получит в августе 2027 года.

После знакомства с видами выпускаемой продукции и производственными мощностями предприятия, Радий Хабиров и директор компании Азат Шамсуаров заложили капсулу времени с посланием, после чего дали старт реализации инвестпроекта.

В районе активно развивается не только крупный, но и малый бизнес. Особое внимание при этом уделяется развитию туризма. И это неслучайно. Муниципалитет уже в числе лидеров по придорожному сервису, а интересные локации привлекают гостей не только из Башкортостана.

По итогам прошлого года рост туристического потока в регионе вырос более чем на 8%. Республику посетили почти 2,5 млн гостей. При этом потенциал ещё полностью не реализован, отметил Радий Хабиров. Башкортостан – это не только мёд, кумыс и речные сплавы.

Мы продолжаем открывать Башкортостан для жителей других регионов страны и зарубежных государств, прежде всего создавая соответствующую инфраструктуру. Этнический, гастрономический, медицинский туризм – развиваем все эти направления. Причём стремимся создавать точки притяжения по всей территории республики. Большой вклад в это вносит и развитие креативных индустрий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И по словам самих предпринимателей, поддержка республики и местных властей действительно даёт стимул для дальнейшего развития.

Чтобы туристы вновь возвращались в Башкортостан, важна качественная инфраструктура. И она создаётся. Шульган-Таш, Музей кочевых цивилизаций у Мавзолея Тура-хана, Бирск превратился в город событийного туризма и креативных индустрий.