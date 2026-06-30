Как можно применить искусственный интеллект на госслужбе, обсуждали сегодня в Уфе. В столице Башкортостана, на базе Геномного центра, прошла образовательная сессия. В ней принимали участие представители разных ведомств. Перспективы ИИ в этом направлении обсуждали вместе с заместителем премьер-министра Правительства Башкортостана Олегом Ли.

Нам очень важно, перед тем, как заняться задачей по ИИ-трансформации системы госуправления, чтобы средний уровень понимания этих технологий среди наших государственных служащих поднялся на какой-то приемлемый уровень, чтобы ко всем будущим задачам внедрения подходить хотя бы с минимальным уровнем экспертности.

Сегодня мы расскажем про виды искусственного интеллекта, про конкретные применения в республике, где уже искусственный интеллект применяется, в каких отраслях. Это сельское хозяйство, нефтяная промышленность и, конечно же, не обошли стороной государственных служащих.

Напомним, в мае Радий Хабиров объявил о создании Совета по цифровой трансформации и развитию технологий ИИ. Некоторые уже внедрены во многие отрасли, включая медицину, образование, промышленность, сельское хозяйство, и показывают свою эффективность. К примеру, по данным Минздрава, в уфимских поликлиниках во время диспансеризации у 10 тысяч человек выявлены факторы риска с помощью нейросети. А в сельском хозяйстве система контроля потребления корма для крупного рогатого скота позволила снизить потери более чем в полтора раза в КФХ Аургазинского района.