Как можно применить искусственный интеллект на госслужбе, обсуждали сегодня в Уфе. В столице Башкортостана, на базе Геномного центра, прошла образовательная сессия. В ней принимали участие представители разных ведомств. Перспективы ИИ в этом направлении обсуждали вместе с заместителем премьер-министра Правительства Башкортостана Олегом Ли.
Главная задача – сформировать у управленческих команд понимание технологий искусственного интеллекта.
Напомним, в мае Радий Хабиров объявил о создании Совета по цифровой трансформации и развитию технологий ИИ. Некоторые уже внедрены во многие отрасли, включая медицину, образование, промышленность, сельское хозяйство, и показывают свою эффективность. К примеру, по данным Минздрава, в уфимских поликлиниках во время диспансеризации у 10 тысяч человек выявлены факторы риска с помощью нейросети. А в сельском хозяйстве система контроля потребления корма для крупного рогатого скота позволила снизить потери более чем в полтора раза в КФХ Аургазинского района.