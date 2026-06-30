В Башкирии выбрали лучшую продукцию местного производства

Это первый региональный этап конкурса «100 лучших товаров России», где наша республика традиционно занимает лидирующие места. Одним из лауреатов категории «Продукция производственно-технического назначения» стала компания «Озфатихлер Кран Уфа». Этот проект имеет статус приоритетного и включён в национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

Этот металл только что поступил в цех. Именно здесь он станет частью мостового крана. Первая задача сотрудников после приёмки – проверить всё по ГОСТу. Дальше металл отправится в станок ЧПУ, где его нарежут согласно индивидуальным чертежам.

У нас есть стандарты. Не каждый металл подойдёт для крана. И чертежи с этим стандартом подбираются. Если кран, допустим, 20-метровый, резать придётся полдня.

Ильвир Нугманов, начальник цеха

Следом материал обрабатывают, и прямо в цехе собирают кран в строгом порядке: нижняя часть, стенки и крыша, затем очередь сварки.

Фото №1 - В Башкирии выбрали лучшую продукцию местного производства

Компания – башкирско-турецкая. Зарубежные партнёры предоставили нашему заводу вот такие сварочные тракторы. Они работают параллельно и полностью автоматически. Человек только контролирует процесс.

А дальше без непосредственного участия рабочих не обойтись. Следующий этап – подключение электрики и проверка. Если кран соответствует стандартам, его разбирают, красят и отправляют заказчику. У компании много постоянных клиентов по всей России и за рубежом.

Кроме того, для нас это хороший пример сотрудничества бизнеса и государства. Проект реализован в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Он сопровождался с самого начала нашим представительством в Турции, затем – корпорацией развития Республики Башкортостан. Проект рассмотрен на «Инвестчасе» главы республики и признан приоритетным.

Алексей Александров, заместитель министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан
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Сейчас предприятие стремится к глубокой локализации производства. До 90% комплектующих планируют производить в Башкортостане. Качество продукции признали в рамках республиканского конкурса.

Мы стали лауреатами конкурса «Лучшие товары Башкортостана-2026» в номинации «Грузоподъёмное оборудование». Я считаю, что в данном конкурсе нам позволили выиграть три основных фактора: качественное оборудование, быстрые сроки поставки и технологии, которые проверены временем.

Ильмир Мусин, руководитель компании «Озфатихлер Кран Уфа»

В этом цеху компания работает всего полтора года, но для неё награда уже вторая. Останавливаться на достигнутом не планируют. Теперь предприятие попробует повторить успех уже на всероссийском уровне.

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