Это первый региональный этап конкурса «100 лучших товаров России», где наша республика традиционно занимает лидирующие места. Одним из лауреатов категории «Продукция производственно-технического назначения» стала компания «Озфатихлер Кран Уфа». Этот проект имеет статус приоритетного и включён в национальный проект «Международная кооперация и экспорт».
Этот металл только что поступил в цех. Именно здесь он станет частью мостового крана. Первая задача сотрудников после приёмки – проверить всё по ГОСТу. Дальше металл отправится в станок ЧПУ, где его нарежут согласно индивидуальным чертежам.
Следом материал обрабатывают, и прямо в цехе собирают кран в строгом порядке: нижняя часть, стенки и крыша, затем очередь сварки.
Компания – башкирско-турецкая. Зарубежные партнёры предоставили нашему заводу вот такие сварочные тракторы. Они работают параллельно и полностью автоматически. Человек только контролирует процесс.
А дальше без непосредственного участия рабочих не обойтись. Следующий этап – подключение электрики и проверка. Если кран соответствует стандартам, его разбирают, красят и отправляют заказчику. У компании много постоянных клиентов по всей России и за рубежом.
Сейчас предприятие стремится к глубокой локализации производства. До 90% комплектующих планируют производить в Башкортостане. Качество продукции признали в рамках республиканского конкурса.
В этом цеху компания работает всего полтора года, но для неё награда уже вторая. Останавливаться на достигнутом не планируют. Теперь предприятие попробует повторить успех уже на всероссийском уровне.