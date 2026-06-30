В Уфе работает лучший врач-неонатолог республики

Лучший неонатолог республики работает в Уфимском перинатальном центре. Алсу Хамматшина получила это звание по итогам Всероссийского конкурса. Больше 30 лет она каждый день помогает маленьким пациентам. Свой рабочий день она показала нашей съёмочной группе.

Мечта каждой девушки – много есть и не толстеть. А вот семидневной Аглае как раз наоборот – вес набирать нужно. Девочка родилась путём кесарева сечения, и её первая неделя жизни прошла под присмотром врачей. Последние прикосновения фонендоскопа, и малышку уже выписывают домой.

Для её мамы Кристины это первый ребёнок, и все азы материнства ей только предстоит освоить. И здесь на помощь приходит врач-неонатолог, который становится проводником в новую жизнь для мамы и малыша в первые 28 дней.

У врача Алсу Хамматшиной одна запись в трудовой книжке, и больше 30 лет стажа. Её рабочий день – это десятки малышей и их мам, которым нужна не только медицинская помощь, но и поддержка, и доброе слово. Свою профессию Алсу Хамматшина выбрала ещё в детстве, причём когда сама оказалась в больничной палате.

В перинатальном центре Уфы есть всё для выхаживания самых маленьких. Для торопыжек – специальные кювезы, для малышей с желтухой – фототерапия прямо в палате. А самые крошечные, вес которых порой еле достигает 800 граммов, учатся дышать с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких. Профессия неонатолога сегодня в дефиците. Молодые кадры растят прямо здесь, на базе центра: ординаторы получают практику в палатах.