В УГНТУ определились, как будут учить инженеров будущего. Вуз полностью пересмотрел концепцию: теперь студентов с первого курса погружают в реальные задачи работодателей, а программирование становится обязательным навыком. Финальную точку в годовой работе поставили на заседании проектной группы.
В УГНТУ завершили работу над новой моделью подготовки инженеров. Над ней год трудились преподаватели, методисты и индустриальные партнёры вуза. Последнее заседание проектной группы прошло в июне, приём на обновлённые программы уже идёт.
Новая образовательная модель затронет два факультета УГНТУ – горно-нефтяной и институт нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий. Главная задача – научить будущего инженера соединять знания из разных областей и применять их в реальных задачах.
Базовая подготовка по математике, физике и химии не только сохранена, но и усилена. А часть предметов для изучения студенты будут выбирать сами. Основной акцент сделали на реальные задачи индустрии.
Кроме того, каждого студента научат программировать и проектировать на компьютере, без этого современному инженеру уже не обойтись. Первый семестр сделают адаптационным, он поможет вчерашним школьникам привыкнуть к университету. Занятия начнутся в сентябре.