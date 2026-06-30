В УГНТУ разработали новую модель инженерного образования

В УГНТУ определились, как будут учить инженеров будущего. Вуз полностью пересмотрел концепцию: теперь студентов с первого курса погружают в реальные задачи работодателей, а программирование становится обязательным навыком. Финальную точку в годовой работе поставили на заседании проектной группы.

В УГНТУ завершили работу над новой моделью подготовки инженеров. Над ней год трудились преподаватели, методисты и индустриальные партнёры вуза. Последнее заседание проектной группы прошло в июне, приём на обновлённые программы уже идёт.

Мы сейчас должны готовить тех специалистов, которые востребованы на производстве. Первое, с чего мы начали, конечно, это с опроса наших работодателей, которые нам задали тот вектор, который мы сейчас и заложили в основу подготовки наших студентов. Александр Могучев, проректор по учебной работе УГНТУ

Новая образовательная модель затронет два факультета УГНТУ – горно-нефтяной и институт нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий. Главная задача – научить будущего инженера соединять знания из разных областей и применять их в реальных задачах.

Любая проблема, которая ставится перед инженерами, носит в себе комплексный характер. В рамках изменения инженерного образования в университете открывается новая кафедра, которая направлена именно на формирование дисциплинарных связей у студентов всего потока инженеров. Виктория Гафарова, доцент кафедры «Технологические машины и оборудование» УГНТУ

Базовая подготовка по математике, физике и химии не только сохранена, но и усилена. А часть предметов для изучения студенты будут выбирать сами. Основной акцент сделали на реальные задачи индустрии.

Мы пересмотрели всю практическую переподготовку. Обучение будет построено полностью через деятельность. То есть наши ребята будут погружаться с первого дня обучения в проектном формате в инженерную деятельность с экспертизой уже наших титульных партнёров. Регина Карачурина, проректор по учебно-методической работе УГНТУ