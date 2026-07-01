Второй месяц лета в Башкирии начнется с дождей

Башгидрометцентр представил прогноз погоды на ближайшие двое суток.
Сегодня, 1 июля, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью составит +9, +14°С, днем +20, +25°С.
Завтра, 2 июля, также ожидаются кратковременные дожди. Ночью по северо-западу республики местами пройдут сильные осадки с грозами, днем локально возможен град. Ветер северный, северо-западный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +20, +25°С.