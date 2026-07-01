Боец СВО из Башкирии рассказал, почему подписал контракт

Участник специальной военной операции Эдуард Кутуев родился и вырос в Белорецке. После школы №16 он окончил профессиональный лицей №25 по специальности слесаря, затем работал на Белорецком металлургическом комбинате. Боевой опыт у него уже был: во время срочной службы он участвовал во второй чеченской кампании.
В 2023 году Эдуард подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО.
С учетом боевого опыта Эдуарда направили в 19-й танковый полк 25-й армии. На срочной службе он был сапером, а в зоне СВО стал командиром саперного отделения штурмового отряда.
Во время выполнения боевых задач он не раз оказывался в опасных ситуациях. Эдуард помог раненому товарищу и сам чудом не получил тяжелое ранение пишут в издании «Белорецкий рабочий».
В феврале 2024 года во время очередного штурма через лесопосадку Эдуард получил серьезное ранение. Тогда выдвинулся 21 человек. Полетели кассетные снаряды, сначала отбивались вчетвером, потом их осталось трое. Бойцы пытались прорваться к своим, вышли на связь и просили помощи. Напротив засел снайпер. Сухая трава хрустела, это помогало ему быстрее ориентироваться. Работали и другие орудия, грохотали взрывы.
Несмотря на ранение, Эдуард, опираясь на одну руку, через несколько часов добрался до позиций российских бойцов. Он сообщил все данные и попросил помочь раненым сослуживцам. После этого последовали длительное лечение, операции и реабилитация. В связи с ранением он был демобилизован.
За проявленное мужество Эдуард Кутуев награжден медалью «За отвагу» и Георгиевским крестом IV степени. Сейчас он старается поддерживать связь с боевыми товарищами и переживает за тех, кто продолжает службу.
Эдуард вспоминает слова командира: движение – это жизнь. Остановился – умер.
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Белорецкий рабочий».