Боец СВО из Башкирии рассказал, почему подписал контракт

Кстати, располагались мы рядом с нашим 31-м полком «Башкортостан». Два месяца нас готовили бойцы из ЧВК «Вагнер». Жесткая и усиленная была подготовка. Уже в конце августа мы попали «за ленточку». Поначалу было проще – не было столько дронов, эфпивишек-«камикадзе». Было больше «сбросников», они не так страшны, но все же... «Камикадзе» – страшнее. Чаще мы вели стрелковые бои с наемниками, с «азовцами» я не сталкивался. Наверное, Бог уберег.В деле ведения боя тактика играет большую роль – один прикрывает, второй передвигается. И так по очереди. Потери были немалые. Практически за три месяца отряда не стало. Об этом и говорить не хочется.

Эдуард Кутуев, участник СВО