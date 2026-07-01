Боец СВО из Башкирии рассказал, почему подписал контракт

Участник специальной военной операции Эдуард Кутуев родился и вырос в Белорецке. После школы №16 он окончил профессиональный лицей №25 по специальности слесаря, затем работал на Белорецком металлургическом комбинате. Боевой опыт у него уже был: во время срочной службы он участвовал во второй чеченской кампании.

Фото №1 - Боец СВО из Башкирии рассказал, почему подписал контракт

В 2023 году Эдуард подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО.

Причин для подписания контракта было несколько. Во-первых, я служил во внутренних войсках, активно участвую в жизни нашей общественной организации, и многие из ребят сейчас находятся там, за «ленточкой». И я не смог остаться в стороне. Думал, что призовут еще во время мобилизации. Во-вторых, старший сын после срочной службы заключил контракт и служил на Курильских островах. А с первых дней начала СВО их перебросили на Украину. Полгода он там пробыл. Сначала не говорил супруге о своих планах, понимал, что она не одобрит. В июне 2023-го я подписал контракт и уехал.

Эдуард Кутуев, участник СВО

С учетом боевого опыта Эдуарда направили в 19-й танковый полк 25-й армии. На срочной службе он был сапером, а в зоне СВО стал командиром саперного отделения штурмового отряда.

Кстати, располагались мы рядом с нашим 31-м полком «Башкортостан». Два месяца нас готовили бойцы из ЧВК «Вагнер». Жесткая и усиленная была подготовка. Уже в конце августа мы попали «за ленточку». Поначалу было проще – не было столько дронов, эфпивишек-«камикадзе». Было больше «сбросников», они не так страшны, но все же... «Камикадзе» – страшнее. Чаще мы вели стрелковые бои с наемниками, с «азовцами» я не сталкивался. Наверное, Бог уберег.В деле ведения боя тактика играет большую роль – один прикрывает, второй передвигается. И так по очереди. Потери были немалые. Практически за три месяца отряда не стало. Об этом и говорить не хочется.

Эдуард Кутуев, участник СВО

Во время выполнения боевых задач он не раз оказывался в опасных ситуациях. Эдуард помог раненому товарищу и сам чудом не получил тяжелое ранение пишут в  издании «Белорецкий рабочий».

Помню, в 2023-м наш штурм «захлебнулся», то есть не удался, нам пришлось отойти. Сидим в окопе. У меня полная разгрузка, то есть бронежилет, мы его называем «плитник» с девятью магазинами по 30 патронов и гранатами. Прилетел снаряд с 82-го миномета прямо в окоп. Взрывом оглушило. Смотрю, у товарища из ноги фонтан крови хлещет. Я его сразу уложил, жгут достал, чтобы перетянуть. А потом заметил, что у меня магазины, расположенные по бокам, просто рассыпались. Осколки прошли между телом и бронежилетом. Вот опять Бог уберег. По касательной прошли.

Эдуард Кутуев, участник СВО
Башбат

В феврале 2024 года во время очередного штурма через лесопосадку Эдуард получил серьезное ранение. Тогда выдвинулся 21 человек. Полетели кассетные снаряды, сначала отбивались вчетвером, потом их осталось трое. Бойцы пытались прорваться к своим, вышли на связь и просили помощи. Напротив засел снайпер. Сухая трава хрустела, это помогало ему быстрее ориентироваться. Работали и другие орудия, грохотали взрывы.

Несмотря на ранение, Эдуард, опираясь на одну руку, через несколько часов добрался до позиций российских бойцов. Он сообщил все данные и попросил помочь раненым сослуживцам. После этого последовали длительное лечение, операции и реабилитация. В связи с ранением он был демобилизован.

За проявленное мужество Эдуард Кутуев награжден медалью «За отвагу» и Георгиевским крестом IV степени. Сейчас он старается поддерживать связь с боевыми товарищами и переживает за тех, кто продолжает службу.

Эдуард вспоминает слова командира: движение – это жизнь. Остановился – умер.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: издание «Белорецкий рабочий».

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