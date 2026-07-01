В Уфе строительная люлька с рабочими упала с 6 этажа

В Уфе следователи проводят проверку после гибели двух рабочих на строительном объекте в Затоне.

По предварительным данным регионального Следкома, утром 1 июля в строящемся многоквартирном доме на улице Ахметова с высоты шестого этажа упала строительная люлька с рабочими. Двое мужчин скончались от полученных травм.

На месте работает следственно-оперативная группа. Следователи осматривают место происшествия, изучают документы по охране труда и устанавливают ответственных за безопасность на объекте.