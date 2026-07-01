В этом году в
Башкортостане планируют заменить 241 лифт. В республике продолжается масштабное
обновление жилого фонда, и особый акцент сделан на лифтовом хозяйстве. Работы
уже идут в Уфе и Октябрьском.
Плавность хода и
надежность – главные критерии качества оборудования. Монтажник Денис Анфёров
признается: работать с новыми механизмами сложно, но приятно. Секрет комфорта –
в ювелирной регулировке.
Заменили направляющие
кабины. Направляющие противовесы. Сейчас идёт регулировка, рихтовка. Направляю
их, чтобы лифт ездил плавно, чтобы людям было комфортно ездить.Денис Анфёров, монтажник
И вот результат: первый
лифт в доме № 94/3 уже в работе. Завершили установку грузового подъемника – он
выдерживает до 630 килограммов. Так как здание имеет 17 этажей, работы ведут
поэтапно: пока жители пользуются новым оборудованием, строители приступают ко
второму, соседнему.
Сопутствующие работы мы
выполняем сразу, то есть что включено в замену первого лифта, уже выполнено.
Сопутствующие по замене силового кабеля, освещению шахты, покраски отделки.Валерий Ветошкин, старший прораб
Обновление лифтового
оборудования ведётся по всей республике. В первую очередь меняют те, что
прослужили положенные 25 лет. Благодаря специальной программе темпы работ
удалось ускорить в два раза. Всего в плане более 11 тысяч подъемников. Один из
них как раз в Октябрьском: сейчас там активно занимаются заменой лифта.
Срок у нас 60 календарных
дней. Сюда входит не только замена лифтового оборудования, но и комплекс работ.
Мы поменяем кабели, освещение в шахте, машинного помещения и сделаем ремонт
машинного помещения, поменяем дверные люки, окна меняем.Ильдар Вильданов, старший прораб
Но в этом году тут
заменой лифта не ограничатся – масштабная программа капремонта затронет 39
многоквартирных домов. Помимо модернизации подъёмников, подрядчики обновят
кровлю, фасады и системы электроснабжения.
На сегодняшний день
производится капитальный ремонт 15 кровель, 7 шатровых крыш, 8 рулонных. На
шатровых крышах мы используем пиломатериалы, обработанные пожарной защитой,
также во время дождей мы используем укрывные материалы, чтобы не создавать
дискомфорт жителям. На рулонных кровлях мы используем рулонные материалы и
используем утепление.Ильнур Зайнутдинов, мастер строительной компании
Мы так рады, и все жители,
которые тоже живут в этом доме, являются некоторые из них старожилами,
настолько выражаем большую благодарность. Наш дом превращается в настоящий
дворец. Очень мы довольны этим ремонтом.Галина Ахметова, жительница г. Октябрьского
Всего в этом году в
Башкортостане в рамках региональной программы капитального ремонта обновят
почти 800 многоквартирных домов.
У нас всего в
республиканской программе 11 558 лифтов. Соответственно, мы уже заменили 4 868
лифтов в 1800 домах. В этом году запланировано замена 241 лифта в 100 домах, из
них 195 лифтов в 79 домах – это как раз дома, которые аккумулируют взнос на
капитальный ремонт на котловом счёте фонда капитального ремонта.Аскар Назыров, заместитель генерального директора фонда регионального оператора по капитальному ремонту Республики Башкортостан
Работы охватят не только
инженерные системы и подъёмники, но и фасады, кровли, подвальные помещения. В
приоритете дома, где износ наиболее критичен, а жители уже давно ждут
обновления.