В Башкирии в этом году заменят 241 лифт

В этом году в Башкортостане планируют заменить 241 лифт. В республике продолжается масштабное обновление жилого фонда, и особый акцент сделан на лифтовом хозяйстве. Работы уже идут в Уфе и Октябрьском.

Плавность хода и надежность – главные критерии качества оборудования. Монтажник Денис Анфёров признается: работать с новыми механизмами сложно, но приятно. Секрет комфорта – в ювелирной регулировке.

Заменили направляющие кабины. Направляющие противовесы. Сейчас идёт регулировка, рихтовка. Направляю их, чтобы лифт ездил плавно, чтобы людям было комфортно ездить. Денис Анфёров, монтажник

И вот результат: первый лифт в доме № 94/3 уже в работе. Завершили установку грузового подъемника – он выдерживает до 630 килограммов. Так как здание имеет 17 этажей, работы ведут поэтапно: пока жители пользуются новым оборудованием, строители приступают ко второму, соседнему.

Сопутствующие работы мы выполняем сразу, то есть что включено в замену первого лифта, уже выполнено. Сопутствующие по замене силового кабеля, освещению шахты, покраски отделки. Валерий Ветошкин, старший прораб

Обновление лифтового оборудования ведётся по всей республике. В первую очередь меняют те, что прослужили положенные 25 лет. Благодаря специальной программе темпы работ удалось ускорить в два раза. Всего в плане более 11 тысяч подъемников. Один из них как раз в Октябрьском: сейчас там активно занимаются заменой лифта.

Срок у нас 60 календарных дней. Сюда входит не только замена лифтового оборудования, но и комплекс работ. Мы поменяем кабели, освещение в шахте, машинного помещения и сделаем ремонт машинного помещения, поменяем дверные люки, окна меняем. Ильдар Вильданов, старший прораб

Но в этом году тут заменой лифта не ограничатся – масштабная программа капремонта затронет 39 многоквартирных домов. Помимо модернизации подъёмников, подрядчики обновят кровлю, фасады и системы электроснабжения.

На сегодняшний день производится капитальный ремонт 15 кровель, 7 шатровых крыш, 8 рулонных. На шатровых крышах мы используем пиломатериалы, обработанные пожарной защитой, также во время дождей мы используем укрывные материалы, чтобы не создавать дискомфорт жителям. На рулонных кровлях мы используем рулонные материалы и используем утепление. Ильнур Зайнутдинов, мастер строительной компании

Мы так рады, и все жители, которые тоже живут в этом доме, являются некоторые из них старожилами, настолько выражаем большую благодарность. Наш дом превращается в настоящий дворец. Очень мы довольны этим ремонтом. Галина Ахметова, жительница г. Октябрьского

Всего в этом году в Башкортостане в рамках региональной программы капитального ремонта обновят почти 800 многоквартирных домов.

У нас всего в республиканской программе 11 558 лифтов. Соответственно, мы уже заменили 4 868 лифтов в 1800 домах. В этом году запланировано замена 241 лифта в 100 домах, из них 195 лифтов в 79 домах – это как раз дома, которые аккумулируют взнос на капитальный ремонт на котловом счёте фонда капитального ремонта. Аскар Назыров, заместитель генерального директора фонда регионального оператора по капитальному ремонту Республики Башкортостан