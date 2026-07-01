Госоркестр Башкирии закрыл творческий сезон

«Десятая», которую разгадывали сто лет: Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан закрыл сезон Малером. Концерт прошел накануне.

На сцене прозвучала симфония №10 Густава Малера – произведение, за которое берется далеко не каждый оркестр. Но для главного Госоркестра Башкортостана это творение по силам.

Десятая симфония – последнее сочинение великого австрийца, полное внутреннего смятения и смелых гармоний. Малер оставил лишь черновики, и более ста лет лучшие умы мира пытались воплотить их в жизнь. Уфимские меломаны услышали симфонию в знаменитой редакции Рудольфа Баршая.