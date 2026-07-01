В Уфе врачи помогли бойцу после тяжелого ранения

Врачи городской клинической больницы №21 имени В. Г. Сахаутдинова провели сложную операцию участнику СВО. Мужчина получил тяжелое ранение в боях на территории Запорожской области, подорвавшись на мине.

Металлический осколок размером более 2 см попал в область ягодицы и повредил бедренный нерв. Из-за травмы мужчина испытывал сильные боли, не мог двигать пальцами стопы, а сама стопа онемела.

Операцию провела мультидисциплинарная команда врачей. Уже на следующий день после вмешательства пациент отметил уменьшение боли и восстановление подвижности пальцев стопы.