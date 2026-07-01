Житель Башкирии проник в квартиру сестры и угрожал ее дочери

Прокуратура Баймакского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя.
По данным следствия, в апреле он самовольно вошел в квартиру своей сестры. Женщины дома не оказалось, после чего мужчина начал угрожать ее 12-летней дочери. На месте его задержали сотрудники полиции. Одного из правоохранителей обвиняемый ударил по лицу.
Кроме того, выяснилось, что ранее мужчина приобрел поддельные водительские права и предъявил их инспекторам ГАИ.
Вину он признал. Дело рассмотрит Баймакский районный суд.