Топливо в Башкирии: ситуация на 1 июля

На телеканале БСТ продолжается серия ежедневных брифингов, посвященных ситуации на топливном рынке в республике.

В гостях студии - первый заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Тимур Герасимов и заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан Шамиль Фаррахов.

Какая ситуация с топливом сейчас?

Каждые три часа отрабатывается информация по топливу в регионе. Есть стабилизация ситуации. В Уфе в пятницу мы наблюдали по 40 машин на заправках, сейчас - 14. Если говорить о районах - там также проводятся мероприятия.

Вывозится ли мусор?

Отрасль работает в штатном режиме. Все сложности, связанные с кратковременным отсутствием топлива в 3 районах дизтоплива, решены. График вывоза ТКО соблюдается.

Как распределяются лимиты с учетом того, что полигоны утилизации мусора в некоторых районах находятся далеко?

Речь о Зауралье прежде всего. Идет работа с оператором карточной системы, чтобы насыщать технику топливу. Сейчас напряженных точек на карте нет. Если мусоровоз не выехал в 7:00, то он выезжает после 13:00. График вывоза мусора раз в 3 дня соблюдается.

Сегодня была беспилотная атака. Как это сказывается на топливе?

Были временные ограничения на погрузку топлива в бензовозы, но сейчас все по плану. Такие ограничения вызваны соображениями безопасности.

Почему доставка топлива в города и районы идет по-разному?

Дело в эффекте масштаба. Основные потребители там, где больше населения и предприятий. Первой была Уфа, потом Нефтекамск и Стерлитамак. Сейчас власти предметно занимаются сельскими районами. Где есть опорные АЗС - ситуация выравнивается. Там где представлены малые АЗС - власти говорят с нефтетрейдерами и нефтепроизводителями.

Возможно ли увеличить количество бензовозов в районах?

Во-первых, дело в рознице. Например, в Аскинском районе на 4 заправках ест топливо для экстренных служб. Второе - специализация районов. Здесь власти стараются точечно работать по ним. По каждому району власти получают информацию непосредственно от глав.

Почему закрыты некоторые АЗС “Башнефти”?

Идет перераспределение продуктов. В первую очередь доставляют бензин туда, где больше всего ждут топливо. Проблемы с логистикой отрабатываются в ручном режиме. С “Лукойлом” - та же ситуация.

Где заправляются мусоровозы?

На заседании Оперштаба было принято решение не закреплять за ними колонки. Они выходят на линию в 7 утра и начинают объезжать контейнерные площадки. Там, где можно справиться меньшим количеством техники - в этих случаях топливо экономится. Но мусор по закону должен быть вывезен.

Что с Бурзянским районом, где всего 2 заправки “Башнефти”, ведь у многих тракторы?

Если это производитель - это одна история, а если это личное хозяйство - власти собираются отработать этот вопрос совместно с районной администрацией и найти системное решение проблемы.

Когда все стабилизируется?

Об этом можно будет говорить тогда, когда закончатся очереди. Власти благодарят население за то, что оно с пониманием относится к ситуации.

Что с ценами на АЗС “Ирбис”, где топливо стоит под 100 рублей?

Малые заправки вынуждены закупать топливо у нефтетрейдеров, а у них цена выше. Прямые производители имеют сейчас определенную квоту и обеспечивают крупные станции.

Не опасно ли выезжать в поездки на трассы?

Все трассовые АЗС работают в штатном режиме, можно не беспокоиться.