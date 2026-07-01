Сегодня Радий Хабиров посетил центр «Герои Отечества» в Салавате – он заработал в июне, но уже востребован у горожан. Здание отремонтировали при поддержке компании «Газпром нефтехим Салават», а мебель и оборудование закупили на средства города.

Теперь под одной крышей собрались три организации, которые помогают ветеранам и их семьям. Здесь же – музей, созданный самими ветеранами спецоперации вместе с местными краеведами. Особенно тёплой получилась встреча главы республики с матерями погибших бойцов. Такие центры сейчас открывают по всему Башкортостану, чтобы ветераны и их семьи чувствовали: они не одни.