В Уфе очереди на заправках сократились в два с половиной раза, а вот ситуация в отдельных районах республики по-прежнему сложная, к примеру, в Мелеузовском некоторые станции вообще закрыты.
Топливный вопрос обсуждали сегодня в прямом эфире на телеканале БСТ. Напомним, ежедневно в 15 часов проходит брифинг для отслеживания ситуации. Мониторинг АЗС ведется каждые три часа.
Власти сняли ограничения на погрузку бензовозов, введенные ранее из-за угрозы БПЛА, и перераспределяют ресурсы между станциями «Башнефти» и «Лукойла», направляя топливо туда, где спрос максимален.