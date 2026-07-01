В Уфе очереди на заправках сократились в 2,5 раза

В Уфе очереди на заправках сократились в два с половиной раза, а вот ситуация в отдельных районах республики по-прежнему сложная, к примеру, в Мелеузовском некоторые станции вообще закрыты.

Топливный вопрос обсуждали сегодня в прямом эфире на телеканале БСТ. Напомним, ежедневно в 15 часов проходит брифинг для отслеживания ситуации. Мониторинг АЗС ведется каждые три часа.