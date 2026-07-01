Масштабный рейд на Нугуше: сотрудники Госинспекции по маломерным судам проверили отдыхающих с воды и воздуха. К патрульным группам ГИМС присоединились представители транспортной прокуратуры и операторы беспилотников.
Рейд оценил обстановку сразу с двух ракурсов – с воды и с воздуха. Результаты показали: не все отдыхающие готовы соблюдать правила. Выявлено два маломерных судна с грубыми нарушениями. На судоводителей составлены протоколы, а сами лодки отправлены на штрафстоянку.
Параллельно инспекторы провели сотни профилактических бесед. Особый акцент – на безопасности детей и наличии спасательных жилетов на каждом пассажире.
В МЧС напоминают: вода не прощает беспечности. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности.