Сегодня в России – День ветеранов боевых действий. В Уфе и районах республики прошли торжественные церемонии: к мемориалам и памятникам пришли ветераны, представители власти, военнослужащие и молодёжь. В столице цветы возложили к мемориалу «Скорбящая мать».
Эта памятная дата в России учреждена в 2009 году по инициативе общественных организаций, чтобы отдать дань уважения ветеранам и почтить память тех, кто погиб в локальных войнах и вооруженных конфликтах: участникам Афганской войны, специальной военной операции на Украине, чеченских войн, военной операции в Сирии и других боевых действий.
На площади в Уфе собрались бойцы СВО, ветераны боевых действий и их близкие, представители муниципалитета, общественных организаций, воспитанники военно-патриотических клубов. Такие же церемонии прошли по всей республике. В том числе и в Иглинском районе. За проявленное мужество и героизм 35 жителей муниципалитета награждены орденами и медалями, из которых трое удостоены ордена Красной звезды, шестеро – медалью «За отвагу». На митинге участникам специальной военной операции за безупречную службу в зоне СВО вручили благодарственные письма командиров действующих войсковых частей.