В Башкирии прошли мероприятия в честь Дня ветеранов боевых действий

Сегодня в России – День ветеранов боевых действий. В Уфе и районах республики прошли торжественные церемонии: к мемориалам и памятникам пришли ветераны, представители власти, военнослужащие и молодёжь. В столице цветы возложили к мемориалу «Скорбящая мать».

Эта памятная дата в России учреждена в 2009 году по инициативе общественных организаций, чтобы отдать дань уважения ветеранам и почтить память тех, кто погиб в локальных войнах и вооруженных конфликтах: участникам Афганской войны, специальной военной операции на Украине, чеченских войн, военной операции в Сирии и других боевых действий.