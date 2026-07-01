В Уфе швейная фабрика нарастила объемы производства школьной формы на 15%

Благодаря займу удалось закупить ткань, которая соответствует ГОСТу. По стандарту предусмотрены материал из натуральных волокон и ненавязчивые элементы патриотики.

Вышивальное оборудование работает в едином ритме – ручной труд практически отсутствует, нужно только зарядить нитки и вставить флешку с уже разработанной программой. Далее, что называется, дело техники. Но совсем отказаться от мастериц не получится. На производстве совмещают современные технологии и ручной труд. А главное – контроль качества. Каждое изделие проходит несколько этапов проверки, прежде чем его примерит школьник.

У нас есть также ОТК, который тщательно проверяет наши изделия. В несколько этапов это проходит, поэтому уже в конце клиент получает довольный готовое изделие. Алсу Сафина, швея

Требования к школьной форме строгие, но разнообразие всё же есть. В коллекции – белые блузки, сарафаны, юбки в клетку для девочек, рубашки и костюмы для мальчиков. Форму стараются делать универсальной: чтобы выдержала и осенние ветра, и весенние дожди, и зимнюю стужу. Покупатели уже приходят. Родители знают: чтобы найти нужный размер и модель, за формой лучше приходить летом. Не терпится присмотреть наряд и самим школьникам.

Мы еще раньше хотели прийти, потому что у нас первоклассница очень хочет в школу и давно просит: когда пойдем форму заказывать. Надежда Чикова

Я люблю все-таки, когда все заранее подготовлено, чтоб не переживать в августе. Гузель Абдуллина

Чтобы никто не переживал, заказы на фабрику поступают за год. Иногда поступают коллективные заявки, нередки и индивидуальные, чтобы учесть особенности телосложения.

За количеством не должно потеряться качество. За этим следят не только внутри предприятия. Разработаны ГОСТы. Конструктивные элементы, эстетичность, удобство, комфорт, а еще несминаемость и пилингуемость, если говорить простым языком – не мнущийся материал без катышков. И здесь десятки критериев технического регламента, адресованные производителю.