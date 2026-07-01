В Уфе прошла Спартакиада учащихся России по фехтованию

В Уфе завершились соревнования Спартакиады учащихся России по фехтованию. Юноши и девушки сразились в боях за первое место. Настоящая драма развернулась в финале саблистов, где судьба зависела буквально от одного укола. О том, как это было, – в нашем сюжете.

Финальный поединок саблистов. Команда Новосибирской области ведёт в счёте у соперников из Москвы. Но тут на дорожку выходит Михаил Морозов, который начинал этот турнир как запасной и переламывает ход встречи.

Решающий укол нанёс Тимур Мукимов. Сборная Москвы стала победителем в командных соревнованиях по сабле. Это золото для них – уже четвёртое на Спартакиаде учащихся.

В финале среди юношей команда Новосибирской области уступила. А вот девушки стали чемпионками, одолев ровесниц из Санкт-Петербурга.

Нашу республику представили рапиристы. В первый же день соревнований золото в личном зачёте завоевал Сулейман Хамитов. В финале ему противостоял соперник из Санкт-Петербурга. Решающий бой был напряжённым, но в конце встречи Хамитов одержал победу с преимуществом в четыре укола.