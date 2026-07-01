В республике на базе горнолыжного центра «Банное» завершился чемпионат России по маунтинбайку в дисциплине «скоростной спуск» (даунхилл). По итогам соревнований определились лидеры, которые в очередной раз подтвердили свой класс.

Петр Винокуров из Севастополя стал пятикратным чемпионом страны. Представительница Пермского края Анна Скумбина завоевала девятый титул. Второе место у мужчин занял Федор Черемных из Иркутской области, третье – Александр Обуховский из Челябинской области. У женщин призёрами стали Анастасия Пугачева и Виктория Замалиева. Обе спортсменки из Челябинской области.