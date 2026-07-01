Футбольный клуб «Уфа» вернулся в столицу Башкортостана после сборов в Саранске. Там в течение месяца команда готовилась к новому сезону Первой лиги. Теперь, после медосмотра, тренировки продолжатся на домашнем поле. На следующей неделе уфимцы сыграют с «Ленинградцем» на «Нефтянике». О том, как прошло межсезонье для команды, – в нашем сюжете.
Сегодня игровое поле ФК «Уфа» сменил на стены врачебно-физкультурного диспансера. Медосмотр для команды – уже не первый, ведь подготовку к сезону уфимцы начали в Саранске. В рамках сборов состоялись несколько контрольных матчей.
В межсезонье команду покинул ряд игроков. Шестеро футболистов продлили действующие соглашения. Есть в команде и новички: вратарь Тимур Крайков, защитник Артур Гилязетдинов и хавбек Заур Тарба.
Предварительный календарь уже известен: три из четырёх стартовых туров «Уфа» проведёт на домашнем поле. Первым соперником станет «Ленинградец», в прошлом сезоне игравший во Второй лиге.
После медицинского обследования команда приступит к тренировкам на «Нефтянике». Старт сезона Первой лиги запланирован на следующую неделю.