ФК «Уфа» готовится к первому матчу сезона с «Ленинградцем»

Футбольный клуб «Уфа» вернулся в столицу Башкортостана после сборов в Саранске. Там в течение месяца команда готовилась к новому сезону Первой лиги. Теперь, после медосмотра, тренировки продолжатся на домашнем поле. На следующей неделе уфимцы сыграют с «Ленинградцем» на «Нефтянике». О том, как прошло межсезонье для команды, – в нашем сюжете.

Сегодня игровое поле ФК «Уфа» сменил на стены врачебно-физкультурного диспансера. Медосмотр для команды – уже не первый, ведь подготовку к сезону уфимцы начали в Саранске. В рамках сборов состоялись несколько контрольных матчей.

Нагрузка была хорошая. Провели несколько хороших встреч против спарринг-партнёров хороших – Нижнего Новгорода, «Ротора». В общем, сборы полноценные, провели хорошо, мы в отличной форме. Сейчас мы отдохнули 2-3 дня, медкомиссию сегодня пройдём и будем готовиться дальше. Артём Полесовщиков, полузащитник ФК «Уфа»

В межсезонье команду покинул ряд игроков. Шестеро футболистов продлили действующие соглашения. Есть в команде и новички: вратарь Тимур Крайков, защитник Артур Гилязетдинов и хавбек Заур Тарба.

Есть ребята, с которыми был знаком до этого. Приняли, в целом, хорошо, уже за сборы поближе познакомились с ребятами. На поле будем показывать нашу сплочённость. Эмоции положительные, проходим сейчас медобследование. Закончили сборы, сейчас приступим к тренировкам, подготовимся к первой игре и будем радовать болельщиков. Заур Тарба, полузащитник ФК «Уфа»

Предварительный календарь уже известен: три из четырёх стартовых туров «Уфа» проведёт на домашнем поле. Первым соперником станет «Ленинградец», в прошлом сезоне игравший во Второй лиге.

Домашнее поле – это всегда помощь: болельщики, также газон, на котором мы будем тренироваться, не каждому сопернику удобно на нём играть. Поэтому мы постараемся отдать максимум своих сил и, самое главное, ждём болельщиков на стадионе. Илья Ханенко, защитник ФК «Уфа»