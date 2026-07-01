В Уфе прошёл чемпионат ПФО по гребному слалому

В Уфе прошёл чемпионат Приволжского федерального округа по гребному слалому среди спортсменов до 19 лет. Первенство включало в себя 12 дисциплин. Эти соревнования прошли накануне другого важнейшего турнира.

Каждый проезд от старта до финиша у участников практически отточен до идеального. Для башкирских гребцов этот комплекс как второй дом, а их подготовка к первенству длилась около месяца. На воду спускались до шести дней в неделю: утром – работа над техникой, а днём – над ускорением.

В соревнованиях участвовали гребцы из Башкортостана, Татарстана и Пермского края. Всего около 70 спортсменов. Все они собрались здесь, чтобы побороться за звание лучших.

Несмотря на серьёзность соревнований, на турнире царила дружеская атмосфера. В перерывах между проездами спортсмены из соседних регионов общались между собой, а также подбадривали друг друга.