В Уфе состоялся турнир по стритболу

На Набережной баскетбольный клуб «Динамо» подготовил интерактивную площадку. На мероприятии собрались коллективы по три человека в команде. Матчи проходили в формате «три на три».

Участники боролись за главный приз – 50 тысяч рублей. По условиям розыгрыша нужно было выиграть четыре игры, после чего получить право на бросок в кольцо с расстояния 18 метров. Любителей этой игры поддерживали игроки баскетбольного клуба «Динамо».

Игроки команды отдыхают, но они узнали, что проходит такое классное событие, и прилетели из Санкт-Петербурга и Москвы узнать, как всё организовано. Сергей Медведев, генеральный директор БК «Динамо»

Также любители спорта могли посмотреть 10 увлекательных боксёрских поединков профессионалов и любителей. Также в рамках «Вечера бокса» состоялся чемпионат, где с помощью специального тренажёра выявляли спортсмена, обладающего сильнейшим ударом.