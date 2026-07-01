Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Салават

Преображение города-труженика. Радий Хабиров в рамках рабочей поездки в Салават оценил благоустройство города, встретился с лидерами общественного мнения и поздравил выпускников медицинского колледжа. Отличникам Глава Башкортостана вручил красные дипломы и отметил, что для него самого это тоже важное событие.

Центр поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей «Герои Отечества» открылся в Салавате в прошлом месяце. При содействии местной нефтегазовой компании выполнили капитальный ремонт здания, а на средства муниципального бюджета приобрели мебель и оборудование. Особым вниманием здесь окружают родственников погибших бойцов: с ними работают профессиональные психологи.

Далее Радий Хабиров ознакомился с проектом благоустройства аллеи по улице Дзержинского, который реализуют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и региональной программы «Формирование комфортной городской среды». Общественное пространство входит в единый план обновления центральной части города «Салават: семь сновидений сквозь явь». На реализацию первого этапа направили почти 180 млн рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.

Особенный день был для выпускников Салаватского медицинского колледжа. Образовательное учреждение подготовило 255 специалистов, которые завершили обучение по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Сестринское дело». Многие решили продолжить медицинскую семейную династию.

С окончанием учёбы молодых специалистов поздравил Глава Башкортостана. Радий Хабиров также поблагодарил педагогический коллектив за добросовестный труд.

В этом году наши медицинские колледжи и их филиалы подготовили более трёх тысяч специалистов. Система здравоохранения республики очень ждёт их. Наша управленческая команда активно развивает медучреждения, чтобы вы могли трудиться в комфортных условиях и выполнять главную миссию – помогать людям. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава Башкортостана вручил выпускникам дипломы об образовании и пожелал им успехов в дальнейшей трудовой деятельности. Среди молодых специалистов была и племянница Радия Хабирова, которую он приехал поддержать лично. По словам руководителя региона, будущие медработники выбрали нужную профессию, и их уже ждут в республиканских больницах и поликлиниках.

Также в рамках рабочей поездки состоялась встреча с лидерами общественного мнения. За круглым столом удалось обсудить самые разные вопросы и проблемы: беспилотную опасность, развитие медицины и сферы образования, ситуацию с очередями на АЗС, которая благодаря усилиям правительства уже почти разрешилась. Говорили и о поддержке участников СВО и их семей. Башкортостан живёт с девизом «Всё для Победы».

Вместе мы выполняем очень важную работу. Вся страна проходит непростой период своего развития. Много серьёзных вызовов, много задач. Главный девиз сегодня – «ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!». Главное, что вы не замыкаетесь в себе, для наших бойцов важно общение с вами. Вы как никто другой понимаете их проблемы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Говорили и о наболевшем. Теперь в городе с большой трудовой историей будут уделять больше внимания вопросам создания комфортной среды для местных жителей.