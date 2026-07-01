В России условия семейной ипотеки сохранятся до октября

Условия семейной ипотеки в России не изменятся до октября. Об этом сообщил Минфин. Ранее чиновники обсуждали идею сделать ставки разными в зависимости от количества детей в семье, но пока всё остаётся по-старому.

Ведомства продолжают дорабатывать программу по поручению Президента. Решение менять правила или нет, примут не раньше 1 октября. Так что семьи, которые планируют взять ипотеку, могут спокойно готовиться к покупке жилья – как минимум до осени.

Напомним, семейная ипотека на вторичное жильё в Уфе и крупных городах не действует. Льгота доступна в 11 городах республики: Баймак, Белорецк, Бирск, Благовещенск, Давлеканово, Ишимбай, Мелеуз, Туймазы, Янаул, Агидель, Кумертау, Салават и Сибай.