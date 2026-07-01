Валентина Матвиенко высоко оценила прошедшую в Уфе III Всероссийскую детскую фольклориаду

Валентина Матвиенко высоко оценила проведённую в Уфе III Всероссийскую детскую фольклориаду и передала слова благодарности Главе Башкортостана Радию Хабирову и всем организаторам. Проведение такого мероприятия особенно важно в Год единства народов России.

Фестиваль проводится в третий раз. 78 регионов, 85 коллективов и более 1000 участников – Уфа на дни проведения Фольклориады стала центром притяжения юных талантов со всех уголков нашей многонациональной страны, отметила председатель Совета Федерации.

Это замечательное мероприятие, когда собираются дети из всех наших регионов. Для них это большой праздник. Я понимаю, что это требует больших организационных усилий, особенно это важно в Год единства России. Проведение такого мероприятия особенно важно в Год единства народов России. От всех нас, от сенаторов, слова благодарности Главе Республики Башкортостан и всем организаторам. Фестиваль проводится в третий раз, набирает обороты, и я думаю, что он станет традиционным, потому что эта тема для детей и подрастающего поколения очень важна.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России
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