Валентина Матвиенко высоко оценила проведённую в Уфе III Всероссийскую детскую фольклориаду и передала слова благодарности Главе Башкортостана Радию Хабирову и всем организаторам. Проведение такого мероприятия особенно важно в Год единства народов России.
Фестиваль проводится в третий раз. 78 регионов, 85 коллективов и более 1000 участников – Уфа на дни проведения Фольклориады стала центром притяжения юных талантов со всех уголков нашей многонациональной страны, отметила председатель Совета Федерации.