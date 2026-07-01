Это замечательное мероприятие, когда собираются дети из всех наших регионов. Для них это большой праздник. Я понимаю, что это требует больших организационных усилий, особенно это важно в Год единства России. Проведение такого мероприятия особенно важно в Год единства народов России. От всех нас, от сенаторов, слова благодарности Главе Республики Башкортостан и всем организаторам. Фестиваль проводится в третий раз, набирает обороты, и я думаю, что он станет традиционным, потому что эта тема для детей и подрастающего поколения очень важна.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России