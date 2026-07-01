С республиканского сборного пункта проводили новобранцев: около 150 человек уехали служить в Восточный военный округ. Большинство попадёт в сухопутные войска. Сначала призывников ждёт учёба: они освоят современную военную технику и получат специальности. После подготовки ребят распределят по частям уже с конкретными навыками.
Каждого новобранца полностью обеспечили: обмундирование, несессер, продовольственный и вещевой пакеты – всё выдано. Всего во время весеннего призыва из Башкортостана планируют отправить в армию около 5,5 тыс. человек.