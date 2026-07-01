С республиканского сборного пункта проводили новобранцев: около 150 человек уехали служить в Восточный военный округ. Большинство попадёт в сухопутные войска. Сначала призывников ждёт учёба: они освоят современную военную технику и получат специальности. После подготовки ребят распределят по частям уже с конкретными навыками.