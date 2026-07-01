Студент УУНиТ стал призёром всероссийского конкурса «Стартап как диплом»

Студент Уфимского университета науки и технологий Лев Гаритов стал призёром Всероссийского конкурса «Стартап как диплом». Его проект занял второе место среди 1200 заявок из 65 регионов. Разработка помогает промышленным предприятиям автоматизировать ручные процессы.

Свой проект Лев Гаритов презентовал на московской сцене. Его результат – второе место на Всероссийском конкурсе, участие в котором приняли 1200 человек со всей страны. Лев и его партнёр, тоже студент УУНиТ, создали единое мобильное приложение для операционного управления производством. Оно заменяет бумажные чек-листы и устные поручения, которые теряются в чатах.

Стартап под названием Inspecto молодого разработчика уже внедрён на трёх крупных предприятиях. Время на заполнение отчётности сокращается на 60%, а производительность труда растёт. Сейчас сервисом пользуются более 1300 человек, а команда планирует к концу года выйти на 10 тысяч пользователей.

Программа «Стартап как диплом» была принята в 2023 году Минобрнауки России. Её суть в том, чтобы студент, защищая свою выпускную квалификационную работу, презентовал и бизнес-план, который будет реализован в перспективе. А с 2024 года появился ещё и конкурс.

Для молодых предпринимателей в Башкортостане созданы условия, чтобы реализовать свои проекты. Так, по направлению Минмолодёжи «Йэшлек.Бизнес» есть возможность встретиться с состоявшимися предпринимателями. И, конечно, идеи смогут воплотиться в жизнь при грантовой поддержке.