Международный турнир по волейболу пройдёт в Башкортостане: сыграют сборные Ирана, Кубы, России и Беларуси. Благотворительный турнир состоится в декабре. Об этом говорили на рабочем совещании в Госсобрании республики, где обсудили проект «Спорт во благо».
В международном турнире участие примут сборные четырёх стран. Все собранные средства направят на лечение тяжелобольных детей. Также на встрече утвердили проведение выездного заседания экспертного совета по спорту в рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя.