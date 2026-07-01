Международный турнир по волейболу пройдёт в Башкортостане: сыграют сборные Ирана, Кубы, России и Беларуси. Благотворительный турнир состоится в декабре. Об этом говорили на рабочем совещании в Госсобрании республики, где обсудили проект «Спорт во благо».