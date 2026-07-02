Жители Башкирии плетут маскировочные сети для бойцов СВО

«Каждая маскировочная сеть – это спасенные жизни». В тылу уфимцы и жители региона делают всё, чтобы помочь бойцам на передовой. Так, волонтеры движения «Масксети Щит» с самого начала СВО готовят к отправке в зону СВО новый вид маскировочных сетей. Их плетут художественным способом.

Так неприятель не может увидеть наших бойцов ни с помощью тепловизоров, ни с помощью БПЛА. Кроме того, со сменой сезона военным нужен камуфляж других цветов. Заказов много, но и число добровольцев постоянно растет.

«Масксети Щит» – добровольческий кружок, где большая часть волонтеров – это люди элегантного возраста. Мини-фабрика разделена на несколько производств. Кто-то делает масксети для блиндажей, вторые – для солдат, третьи – для техники. Как говорят сами плетуны и плетуньи, бойцы просят как можно больше средств маскировки – на фронте это расходник.

Только в Уфе работает 14 цехов в три смены. В Башкортостане таких мини-предприятий более 150. Эти люди за четыре года сплели 2670 маскировочных сетей. А общее количество экипировки перевалило за 60 тысяч. Это более 1 миллиона квадратных метров защищенной поверхности.