В лесу Башкирии всю ночь искали двух подростков

В Абзелиловском районе всю ночь искали двух подростков из Магнитогорска, которые сбились с пути в путешествии.

Ребята приехали в деревню Зелёная Поляна посетить гору Шершилтау. Ранее они уже бывали на экскурсии от школы, а теперь решили путешествовать самостоятельно. Друзья благополучно поднялись на вершину, но на обратном пути пошёл дождь, который размыл тропы. Ребята пошли в противоположном направлении и заблудились. К счастью, с собой у подростков был телефон. Ребята сообщили о случившемся родителям.

На поиски заблудившихся прибыли спасатели Госкомитета по ЧС и сотрудники полиции. Поисковая операция велась всю ночь. Оказалось, ребята добрались до хутора Салават-совхоз и провели ночь в заброшенном строении. Прибывший на утро сторож сообщил полиции о местонахождении пропавших.

Подростков благополучно доставили в ДООЦ «Горное ущелье», где их уже ждали родители из Магнитогорска.