В Уфе грузовик сбил пешехода и протаранил машины

В Уфе произошло ДТП с участием грузовика и двух автомобилей.

По предварительным данным ГАИ, 1 июля около 16:00 на ул. Авроры 36-летний водитель грузовика «Исудзу», двигаясь по дворовой территории, сбил 75-летнего пешехода. После этого он врезался в припаркованный «Хендай Солярис». От удара легковой автомобиль по инерции столкнулся с «Ливан Про».