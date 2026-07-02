Впервые делегация Башкортостана прилетела из Уфы в обновленный аэропорт Сухума. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Радий Хабиров. Глава республики отметил, что Абхазия – стратегический союзник Российской Федерации. А для Башкортостана это братская республика и надёжный партнёр.