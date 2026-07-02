Делегация Башкирии прибыла с официальным визитом в Абхазию

Впервые делегация Башкортостана прилетела из Уфы в обновленный аэропорт Сухума. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Радий Хабиров. Глава республики отметил, что Абхазия – стратегический союзник Российской Федерации. А для Башкортостана это братская республика и надёжный партнёр.

В рамках визита запланирована встреча с Президентом Бадрой Зурабовичем Гунбой. Будет подписано важное соглашение – Уфа и Сухум станут городами-побратимами.

Одно из ключевых направлений взаимодействия – развитие туризма. Важно, чтобы у башкортостанцев было больше возможностей для отдыха. Кроме того, обсудим поставки нашей продукции, а также культурные и гуманитарные проекты.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Напомним, прямой рейс между городами запустили в мае. Это важный импульс для развития сотрудничества во всех сферах.

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