Впервые делегация Башкортостана прилетела из Уфы в обновленный аэропорт Сухума. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал Радий Хабиров. Глава республики отметил, что Абхазия – стратегический союзник Российской Федерации. А для Башкортостана это братская республика и надёжный партнёр.
В рамках визита запланирована встреча с Президентом Бадрой Зурабовичем Гунбой. Будет подписано важное соглашение – Уфа и Сухум станут городами-побратимами.
Напомним, прямой рейс между городами запустили в мае. Это важный импульс для развития сотрудничества во всех сферах.