Герои России смогут учиться в БАГСУ бесплатно

В Башкирской академии госслужбы Герои России смогут учиться бесплатно. За это решение единогласно проголосовали на заседании ученого совета вуза. Все остальные участники спецоперации и члены их семей получат скидку в 10% от стоимости программы.

Также Башкирская академия госслужбы учредит гранты для аспирантов – от 200 до 300 тысяч рублей на написание кандидатских диссертаций. Главный критерий – качество и проработанность исследовательского плана. Научных руководителей тоже будут мотивировать: если аспирант защитится в срок, куратор получит от 400 до 500 тысяч рублей. Кроме того, академики, публикующиеся в топовых журналах, будут получать доплату 20 тысяч рублей ежемесячно. Дополнительная мотивация для коллектива вуза – награждение по итогам учебного года.

Уже к 2027 году вуз планирует стать лидером в республике по внедрению искусственного интеллекта. Для этого создан департамент цифрового развития – до осени всю деятельность академии переведут в единую цифровую среду.