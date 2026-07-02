В Уфе завершается капремонт лицея №5

В Кировском районе Уфы продолжается капитальный ремонт лицея №5. Готовность объекта уже составляет около 80%. Сейчас строители занимаются выкладкой асфальта, покраской стен и ремонтом полов. Новая мебель для классов уже закуплена. Завершить все работы планируют к 1 августа.

Наша организация выполняла работы в других регионах: на севере, в Нефтекамске, Янауле. Это уже не первая школа, в которой мы выполняем работы. Это порядка пятая школа.

Ирек Ишмуратов, директор подрядной организации

Лицей вошёл в федеральную программу «Молодёжь и дети», которая в этом районе реализуется уже третий год. Обновление учреждений образования проходит по всей стране при поддержке партии «Единая Россия». В регионах ремонтируют школы, детские сады, дороги и дворы, чтобы создать комфортные условия для жизни людей. Главная задача – чтобы каждый ребёнок учился в современных и безопасных условиях.

В пятом лицее в этом году выпустилось 107 выпускников. Из них, представьте себе, 17 выпускников – с золотой медалью, а 16 – с серебряной. Это, конечно же, говорит о том, что тут образование на очень высоком уровне.

Разиля Рахметова, начальник информационно-аналитического отдела администрации Кировского района г. Уфы
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