В Кировском районе Уфы продолжается капитальный ремонт лицея №5. Готовность объекта уже составляет около 80%. Сейчас строители занимаются выкладкой асфальта, покраской стен и ремонтом полов. Новая мебель для классов уже закуплена. Завершить все работы планируют к 1 августа.
Лицей вошёл в федеральную программу «Молодёжь и дети», которая в этом районе реализуется уже третий год. Обновление учреждений образования проходит по всей стране при поддержке партии «Единая Россия». В регионах ремонтируют школы, детские сады, дороги и дворы, чтобы создать комфортные условия для жизни людей. Главная задача – чтобы каждый ребёнок учился в современных и безопасных условиях.