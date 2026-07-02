В пятом лицее в этом году выпустилось 107 выпускников. Из них, представьте себе, 17 выпускников – с золотой медалью, а 16 – с серебряной. Это, конечно же, говорит о том, что тут образование на очень высоком уровне.

Разиля Рахметова, начальник информационно-аналитического отдела администрации Кировского района г. Уфы